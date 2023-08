UECL, La Fiorentina non dovrà sottovalutare il Rapid

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finita la partita con il Genoa adesso la Fiorentina si focalizza sulla partita di Conference League contro il Rapid Vienna e, come scrive La Nazione, all’interno del Viola Park circola da giorni un solo imperativo: guai a sottovalutare il Rapid Vienna. Il Rapid sicuramente è più scarso del Twente e a conferma di ciò basta pensare che non vince un titolo austriaco da quindici anni: sottovalutarlo però potrebbe essere un errore fatale. Il colore viola che contraddistingue la Fiorentina ed i rivali storici dell’Austria Vienna ha già innescato un odio sportivo che sarà degno di nota.

L'Allianz Stadion è un impianto molto caldo e la Fiorentina non sarà accompagnata dai propri tifosi che devono scontare la squalifica di Basilea. Giusto sottolineare però che la Fiorentina è uscita a testa altissima non più tardi di domenica sera da una bolgia di oltre 30.000 persone a ‘Marassi’. Anche lo stesso Pradè ha affermato che "ci tiene da morire" a regalarsi un altro lungo percorso in europa.