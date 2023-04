TIFOSI, Via a 10mila mini-tessere per Lech più C. Italia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport l’entusiasmo di Firenze attorno alla sua squadra non sembra proprio accennare a diminuire. Se infatti nei mesi scorsi un pari al Franchi al cospetto di una squadra in lotta per non retrocedere avrebbe scatenato qualche polemica di troppo, l’1-1 di sabato scorso contro lo Spezia è stato salutato dai 35mila del Comunale con un applauso. Archiviata l'andata in Coppa Italia con la Cremonese, la squadra ricomincerà giovedì la sua corsa da Poznan, dove in ballo c’è una prima fetta di qualificazione alle semifinali di Conference. Logico dunque che Firenze abbia fame di rivincita e non è un caso che la caccia al biglietto per la trasferta in Polonia abbia già dato i suoi frutti, con poco meno di 500 tagliandi emessi per il settore ospiti dello Stadion Miejski (un numero alto se si pensa che il volo charter che aveva organizzato l’ATF è stato poi annullato). Ma per dar seguito alla fame di Fiorentina che è divampata in città anche il club viola ha scelto di scendere in campo. Varando cioè un mini-carnet dal suggestivo nome “Una poltrona per due Coppe” e comprensivo dei biglietti per le gare di ritorno al Franchi con Lech e Cremonese. Un’iniziativa riservata a 10mila fortunati (a tanto ammontano i pack disponibili) che la società ha già lanciato venerdì scorso in una fase di prelazione per gli abbonati ma che da oggi sarà acquistabile in vendita libera con prezzi compresi tra 24 e 170 euro. L’obiettivo, dopo il ridotto numero di pubblico nei primi turni di Conference e Coppa Italia (dove il record di presenze è stato di 18.600 tifosi sia con gli Hearts che col Torino), è quello di avere uno stadio più pieno che mai per spingere la Fiorentina verso un finale di stagione memorabile.