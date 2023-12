TIFOSI, In 700 a Roma. Ottimi numeri anche per Budapest

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Saranno circa settecento i tifosi viola presenti stasera all'Olimpico di Roma. A riportarlo, dopo averlo anticipato la nostra redazione, è l'edizione odierna di La Repubblica-Firenze, che spiega come stasera la Curva Fiesole proverà a spingere la formazione di Vincenzo Italiano all'impresa contro i giallorossi di Mourinho nell'ultima grande trasferta dell'anno in campionato. Dopo essere stata assente nella sfida giocata all'Olimpico contro la Lazio a causa del caro biglietti nel settore ospiti, la Curva Fiesole questa sera sarà presente nell'impianto capitolino. Ottimi anche i numeri in vista dell'incontro di Conferene League contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Dovrebbero essere infatti mille i tifosi viola che seguiranno Biraghi e compagni a Budapest giovedì prossimo.