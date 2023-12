TIFOSI, A Monza poco più di mille sostenitori viola

FirenzeViola.it

Questa sera a Monza, all'U-Power Stadium dalle 20:45, la Fiorentina scende in campo per la 17esima giornata di campionato, per proseguire la corsa all'Europa che conta e cercare di rubare punti alle concorrenti, visti gli scontri diretti in programma tra Bologna e Atalanta e Roma e Napoli.

Tornando al match di stasera, la Repubblica (Firenze) aggiunge che al seguito della Fiorentina ci saranno poco più di mille tifosi viola, come anticipato giorni fa sulle pagine di FirenzeViola.it.