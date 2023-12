OSPITI, Venduti già più di 1000 biglietti per Monza

FirenzeViola.it

Manca sempre meno alla prossima sfida della Fiorentina in campionato. La squadra di mister Vincenzo Italiano, infatti, venerdì prossimo alle 20:45 scenderà in campo contro il Monza di Palladino per la diciassettesima giornata di Serie A. Al momento, per quanto riguarda il settore ospiti dell’U-Power Stadium, sono stati venduti già più di mille biglietti ai tifosi viola che vorranno seguire la squadra viola in Brianza.