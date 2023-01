TAMEZE, L'Hellas chiede tanti soldi. Cittadini...

Come riportato da La Nazione Tameze piace per l’immediato e anche per il futuro, ma il Verona considera l’eventuale cessione del centrocampista, un’operazione – finanziariamente – a cinque stelle. Traduzione: trattare Tameze significherà mettere sul piatto un bel pacchetto di milioni. Proprio come sta accadendo per Boga che l’Atalanta è pronta a trattare con la Fiorentina (oltre che con Marsiglia e Leicester), ma che vuole farlo con la garanzia di mettere a bilancio, subito o a giugno 20 milioni. Tutto questo al netto delle altre due situazioni di cui viola e nerazzurri stanno parlando, ovvero il ritorno a Bergamo del portiere Gollini e l’ingaggio, da parte della Fiorentina, del difensore Cittadini (oggi al Modena). L’affare Cittadini dovrebbe coincidere con il via libera alla cessione di Ranieri.