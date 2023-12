SUPERCOPPA, Nuovo spostamento: l'ira della Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita che si giocherà non più il 21, 22 e 25 gennaio 2024 bensì il 18, 19 e 22 gennaio. La Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il nuovo calendario del torneo, che comincerà con Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina, ma ormai è solo una formalità da comunicare nelle prossime ore (lunedì è in programma l’assemblea). Il secondo spostamento delle date della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, quando manca poco di più di un mese al calcio d’inizio della prima volta in final-four, spinge i club a interrogarsi sull’opportunità di ripetere questo trasloco in Medio Oriente nelle edizioni successive.

I dirigenti di club danno segnali di insofferenza. A ottobre era stato Aurelio De Laurentiis a spazientirsi fino al punto di immaginare un ritiro del Napoli ma anche la Fiorentina aveva manifestato un certo nervosismo. Ora è l’Inter la società più arrabbiata.