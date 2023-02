STADIO, Ranaldi: "Lavoro di pulizia. Spalti coperti"

Sempre in merito alla decisione della Soprintendenza speciale per il Pnrr Di Roma, una relazione firmata dalla soprintendente Antonella Ranaldi, quest’ultima ha commentato così le varie tematiche presenti nell'edizione odierna de La Nazione: "Il ministero ha dettato le linee guida per il concorso. Nell’ultima fase si è lavorato sulle migliorie del progetto definitivo, soprattutto sul tema del fotovoltaico, ma non solo Si è liberato per esempio l’intero circuito intorno allo stadio per esaltare le travature di sostegno liberate da box e volumi più recenti risalenti ai mondiali ‘90".

Prosegue

"Scongiurata la paventata demolizione delle curve confermando l’uso del Franchi a stadio adeguato alle necessità attuali, con l’aggiunta della copertura degli spalti. Un lavoro di pulizia e coerenza ma anche una sfida tra conservare e rinnovare".