SOTTIL, Torna con la Juve? Occhio a Brekalo

Come riportato dal Corriere dello Sport la strada che attende Riccardo Sottil sarà lunga. I tempi di recupero restano incerti: da comunicato viola del 24 novembre, l’esterno avrebbe dovuto riprendere “la completa attività” dopo Natale eppure, nonostante alcuni passi in avanti, il classe ’99 non è stato ancora in grado di iniziare a lavorare con il pallone. Nella sua agenda personale, Ricky ha fissato il rientro in campo il 12 febbraio (nella trasferta contro la Juventus) ma per ora non ci sono certezze. Ecco perché a lungo andare la squadra mercato viola potrebbe valutare di tornare su uno degli obiettivi di mercato sondati nelle scorse settimane, ovvero Josip Brekalo, il cui approdo al Monza pare essersi bloccato (dalla Germania motivano lo stallo in virtù di alcune pendenze che l’ex Toro deve risolvere con il Wolfsburg).