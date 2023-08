SOTTIL, Ieri il ritorno in campo, ma resta in uscita

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nonostante si sia rivisto in campo ieri nel secondo tempo del match contro il Sestri Levante, il futuro di Riccardo Sottil sembra sempre più lontano da Firenze. A riportarlo il Corriere Fiorentino, che nell'edizione di stamani sottolinea come l'esterno viola, out per la prima parte di ritiro estivo per l'ennesimo guaio fisico, piaccia molto soprattutto all'estero. Sul classe '99 ci sarebbero infatti Eintracht Frankfurt, Brentford e Villareal, nessuno dei quali ha per ora provato un tentativo concreto.