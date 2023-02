SIVASSPOR, Trasferta impossibile. Si valuta volo charter

La Nazione oggi in edicola sottolinea tutte le difficoltà in vista per chi vorrà seguire la Fiorentina in Conference League contro il Sivasspor. In tanti, già dal pomeriggio di venerdì, hanno provato a capire sul web quale fossero le soluzioni per seguire la squadra ma sarà molto problematico: la città di Sivas si trova nel cuore dell’Anatolia a circa 1.300 metri di altitudine, a 900km da Istanbul e circa la metà da Ankara.

Le soluzioni più ‘economiche’ prevedono uno scalo aereo proprio ad Istanbul per poi raggiungere Sivas con un altro volo interno, ma siamo comunque nell’ordine di diverse centinaia di euro solo per lo spostamento. Impensabile sfruttare alternative come treno o bus, le ore di viaggio sarebbero troppe. Nei prossimi giorni le associazioni dei tifosi proveranno a sondare la disponibilità ed i costi di un eventuale volo charter: è chiaro che l’adesione dovrebbe essere massiccia per ottimizzare i costi ed è un'ipotesi al momento poco probabile, anche se sarà valutata.