REPUBBLICA, Italiano prepara la metamorfosi viola

Come riportato da La Repubblica (Firenze) Vincenzo Italiano è tornato a rivedere i suoi ragazzi ma presto potrebbe abbracciarne di nuovi. Perché il mercato della Fiorentina, appena cominciato, sta riservando già sorprese. Gli arrivi di Mandragora e Gollini, le trattative che sembrano in dirittura d’arrivo per Jovic e Dodò. E poi le occasioni, anche last minute, da cogliere al volo. Una rosa, quella della Fiorentina, che sta mutando pelle. Chi conosce Italiano racconta di un tecnico carico come non mai per la nuova stagione che vedrà la sua squadra impegnata su più fronti: il campionato con l’obiettivo di militare nei piazzamenti europei, la Coppa Italia e soprattutto quella Conference League voluta e ottenuta all’ultimo tuffo con la vittoria al Franchi contro la Juventus. Non ci saranno Odriozola e Torreira, tornati rispettivamente al Real Madrid e all’Arsenal. Così come ha salutato Callejon, mentre Saponara e Rosati hanno rinnovato negli ultimi giorni. Il mercato è in evoluzione e qualcuno (vedi Milenkovic) potrebbe partire.