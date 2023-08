REPUBBLICA, Con Bonucci un pranzo senza impegno

FirenzeViola.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) sarà una settimana di intenso lavoro per gli uomini mercato della Fiorentina. La priorità è in difesa, dove il tecnico vorrebbe un centrale di qualità abile a interpretare la linea alta e mobile del suo schieramento. Tra i nomi da tenere d’occhio c’è Victor Nelsson, danese classe 1998, piede destro e di proprietà del Galatasaray che chiede non meno di 15 milioni di euro per cederlo. Di piede sinistro, invece, Murillo di proprietà del Corinthians: ventuno anni e già accostato ai viola nei giorni dell’addio di Igor. La sensazione, però, è che possa spuntare anche un altro nome con le caratteristiche idonee a quanto ricercato.

Da segnalare la situazione legata a Leonardo Bonucci, ex capitano in rotta con la Juventus. Nella giornata di ieri il direttore sportivo viola, Pradè, era a pranzo col giocatore e la foto di questo incontro ha fatto il giro dei social suscitando i tanti commenti dei tifosi viola. Il difensore sta cercando una nuova sistemazione e sarebbe intrigato dalla scenario, ma la Fiorentina, al momento, smentisce che dietro a quell’incontro possa esserci un reale interesse per un centrale di 36 anni che, tra l’altro, era finito anche tra i possibili membri della delegazione della Nazionale prima delle dimissioni del ct Mancini arrivate ieri a sorpresa. Un pranzo senza alcun impegno, insomma, coi viola che continuano a cercare il giocatore ideale per il loro schieramento difensivo.