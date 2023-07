REP (FI), Arthur: tra Viola e Juve l’intesa è vicina

FirenzeViola.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per avvicinare Arthur alla Fiorentina. Dopo l’accelerata di venerdì scorso e i contatti nel weekend la dirigenza viola è pronta a chiudere per il centrocampista della Juventus, l’ultima stagione al Liverpool: un profilo fortemente voluto da Italiano e sul quale sembrano essere stati limati anche gli ultimi dettagli. Arthur arriverà con la formula del prestito oneroso di due-tre milioni con diritto di riscatto fissato a venti, mentre la Juventus, come fatto dal Real Madrid lo scorso anno per Jovic, parteciperà alla metà dell’ingaggio del giocatore sei milioni, pagando circa tre milioni di euro.

Una scelta che da un punto di vista tecnico riporterà il centrocampo viola ad avere un regista classico, mentre l’incognita principale dell’operazione riguarderà soprattutto la condizione fisica: Arthur ha saltato quaranta partite in due anni per infortunio e nell’ultima stagione è stato ai margini del Liverpool. Una scommessa che i viola però si sentono di giocare. Arthur arriverà a Firenze per rilanciarsi e la Fiorentina è pronta ad abbracciarlo, nella speranza che il finale sia migliore e più vicino a degli esuberibianconeri che si sono ritagliati una stagione positiva a Firenze come Cristiano Zanetti nel 2010 e non a chi invece non è riuscito a incidere, come Pjaca nel 2018.