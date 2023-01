Dopo il trionfo in Supercoppa contro l'Inter, la Fiorentina tornerà oggi in campo alle 14.30 contro la Sampdoria. Per la squadra di Aquilani, quarta a soli 3 punti dal primo posto, questa sarà l'occasione per cercare di avvicinarsi alla capolista e puntare allo scudetto. A riportarlo è La Nazione.