PISA, Corradini corre da Aquilani: un affare quasi fatto

Notizie sul mercato del Pisa (in chiave viola) sulle pagine odierne di Tuttosport: come spiega il quotidiano, i nerazzurri si sono fatti sotto col Monza per l’esterno d’attacco Marco D’Alessandro Inoltre, dalla Primavera della Fiorentina il maggior candidato a seguire il tecnico Aquilani è il mediano Giovanni Corradini, nella scorsa stagione in C alla Pro Vercelli. Il club toscano ha ormai chiuso per il ritorno del terzino portoghese Tomas Esteves, non riscattato dopo l’ultima stagione. Due affari ormai fatti.