PADOVANI, I dubbi crescono: perdite stimate in 30 milioni

Sale tensione a Firenze per le infrastrutture legate alla Fiorentina. Il club viola nutre sempre più dubbi sul futuro del Franchi e sull’impianto dove dovrebbe traslocare per i due anni dei lavori. Alla società, infatti, più passano i giorni e più non piace l’idea di spostarsi al Padovani. Come si legge sul Corriere dello Sport, l’area amministrativa della Fiorentina ha stimato in circa 30 milioni di euro la perdita che comporterebbe stare due stagioni allo stadio di rugby: ogni anno il club incassa tra i 14 e i 15 milioni di euro dalle partite interne, è probabile che con il cambio di impianto la cifra si possa quasi dimezzare, passando così a circa 8 milioni. A questo aspetto va aggiunta anche una diminuzione relativa ai ricavi provenienti dai diritti tv e di quelli legati alla corporate hospitality.

Inoltre, i tifosi assisterebbero a dei rincari dei prezzi molto alti, visto che l’impianto avrebbe una capienza da appena 16mila posti. Per non parlare dei calciatori, che a meno di sei mesi dall’inizio dei lavori a Campo di Marte, non sanno dove giocheranno la loro prima partita nell’agosto 2024. Il Comune di Firenze, nel frattempo, tira dritto e auspica che presto la Fiorentina possa convincersi della bontà del progetto-Padovani.