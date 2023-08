NZOLA, Viola lo seguono ma lo Spezia vuole 15mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Fiorentina, adesso, deve comprare. L’idea resta quella di aggiungere un giocatore per reparto e molte piste sono ancora tenute segrete. Davanti però si registra un nuovo affondo per l’attaccante dello Spezia Nzola che ricalcherebbe il profilo gradito dall’allenatore. Un centravanti completo, capace di sbagliare poco davanti alla porta ed in grado di reggere il peso dell’attacco.

Italiano ha già allenato Nzola allo Spezia e conosce ciò che troverebbe. I liguri valutano il proprio bomber 15 milioni e la Fiorentina non si è spinta a quella cifra, ma il desiderio di regalare un centravanti al tecnico ha portato a riaprire i canali. Lo scorso anno ha disputato 34 partite totali segnando 15 reti, tredici delle quali in campionato.