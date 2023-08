NZOLA, Già contro il Genoa potrebbe essere titolare

L'edizione odierna de' Il Tirreno dedica un articolo al nuovo acquisto della Fiorentina M'Bala Nzola. Le due amichevoli disputate contro il Sestri Levante e l'Ofi Creta hanno dimostrato l'importanza di Nzola per la Fiorentina, infatti Vincenzo Italiano, come si è potuto notare, ne sta accelerando l'inserimento. Secondo il quotidiano, l'attaccante angolano già sabato, a Marassi, avrà un ruolo importante.

L'attaccante ex Spezia è stato fortemente voluto da Vincenzo Italiano, che si può definire il "padre" calcistico di Nzola. I due hanno un rapporto fortissimo e si è visto nelle tre stagioni in comune tra Trapani e Spezia: si sono ritrovati a Firenze e, a differenza delle passate esperienze, la posta in gioco qui è più alta. A fare concorrenza a Nzola è arrivato Beltran ma parlare di posto da titolare per altri attaccanti non è facile. Se Setri levante e Ofi Creta non mentono, contro il Genoa Nzola avrà uno spazio ben preciso per iniziare una storia tutta da scrivere.