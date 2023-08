NZOLA, Firenze, vogliamo vincere. Viola? Destino

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è presente un'intervista a M'Bala Nzola, nuovo acquisto viola. Questa una parte delle sue parole: "Non avrei mai potuto dire di no alla Fiorentina, anche se in panchina ci fosse stato un altro. È chiaro che con la presenza del mister è stato più facile dire sì. È stata la mia “marcia in più”, diciamo. E poi conoscevo già questa splendida città, ci ero già venuto con la mia fidanzata ai tempi dello Spezia. Pensi che il primo panino che ho mangiato a pochi passi da Palazzo Vecchio si chiamava “Fiorentina”. Un segno del destino, non trova?".

Riguardo il Viola Park

"Per farle capire cosa ho provato quando ci ho messo piede, le basti sapere che appena sono entrato ho iniziato a mandare video del centro sportivo a tutti i miei amici. Da quando gioco a pallone non ho mai visto una cosa del genere. Ti carica e ti fa sentire in qualche modo più forte".

Sul fatto di giocare in Europa

"È sicuramente uno step in più nella mia carriera, visto che non ho mai avuto l’opportunità di misurarmi in un contesto internazionale, se escludiamo le partite con l’Angola. Cercheremo di andare più lontano possibile in Conference e se arriveremo di nuovo in finale stavolta proveremo a vincerla: la Fiorentina è forte, se la gioca con tutte e non ha paura di nessuno".