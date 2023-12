NZOLA, Diplomazia viola con lui contro la Fed. Angolana

FirenzeViola.it

Mbala Nzola pare sempre più convinto di non accettare la chiamata dell’Angola per la Coppa d’Africa. Lo ribadisce oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che dagli ambienti vicini al giocatore si continua a percepire la volontà dell’attaccante di rifiutare la chiamata (quella definitiva deve ancora arrivare, poiché l'Angola non ha ancora diramato la lista definitiva da consegnare entro il 3 gennaio, ndr) per restare vicino alla Fiorentina in un momento decisivo della stagione (a gennaio si gioca soprattutto la Supercoppa Italiana).

La Federazione Angolana, a fronte di un rifiuto alla partecipazione al torneo, ha minacciato per vie informali di poter aprire un contenzioso con la Fifa che porti il calciatore a una squalifica sia con la sua Selezione che con la Fiorentina, ma l’ex Spezia è deciso più che mai ad andare avanti per la sua strada. Anche nelle ultime ore i contatti sull’asse Firenze-Luanda sono proseguiti per tentare di trovare una soluzione che possa scongiurare il ricorso alla giustizia sportiva.

Una volta chiarita e ribadita (anche la settimana scorsa) la propria volontà sia alla nazionale che alla Fiorentina - si legge -, lo stesso club viola sta combattendo con diplomazia al fianco di Nzola per scongiurare qualsiasi rischio di sanzione o squalifica che possa incombere.