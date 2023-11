NZOLA, A Leskovac per superare la prova del nove

La Conference arriva nel momento “migliore” per la Fiorentina, che potrà sfruttarla per guarirsi dalle recenti ferite che ha subito in campionato, scrive questa mattina La Nazione. L’obiettivo è quello di ripartire e di dare solidità alla classifica europea, magari con un gol di Nzola, che manca dal tabellino dei marcatori da troppo tempo. Italiano però non si fida e teme un inconsapevole rilassamento dei suoi, anche se le tre sconfitte consecutive rimediate in campionato sono un monito non di poco conto. Commettere l’errore di considerare la partita di oggi una formalità sarebbe letale e la Fiorentina dovrà sfruttare il match alla portata per ritrovare quella concretezza che in queste ultime settimane è mancata.

In primis, come detto, da Nzola, che dovrà sfruttare l’occasione per ritrovare gol e fiducia. Italiano in conferenza si è detto speranzoso su di lui, bisogna che di questa speranza ne sia consapevole anche il giocatore.