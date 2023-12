NICO, C'è pessimismo sul suo recupero per la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa un punto sulle condizioni di Nico Gonzalez, ancora in dubbio per la partita di domani sera contro la roma ma le sensazioni non sono positive. C'è pessimismo dopo che nell'allenamento di ieri mattina al Viola Park non si è allenato in gruppo. Il risentimento muscolare che lo tiene ai box non è particolarmente grave, ma Italiano potrebbe comunque decidere di tenerlo a riposo una gara in più per averlo al 100% nel rush finale di fine anno.

Un bel problema per la Fiorentina che dunque potrebbe presentarsi all'Olimpico in un importante scontro diretto senza il suo giocatore migliore autore, finora, di 9 reti in 17 partite.