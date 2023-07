NAZIONE, Arthur può essere a Firenze già domani

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Nazione Arthur Melo è atteso a Firenze. Magari già nelle prossime ore, magari già domani. Del resto i (piccoli) ostacoli per arrivare a un accordo per il suo trasferimento dalla Juve alla Fiorentina sono stati limati (quasi del tutto) nella giornata di ieri. Giornata che il manager del giocatore ha vissuto per metà al tavolo del club bianconero e per l’altra metà in contatto con i dirigenti viola. Prestito oneroso con diritto di riscatto (non obbligatorio) alla fine della stagione: questa la formula con cui Juventus e Fiorentina hanno deciso di venirsi incontro per far sbarcare in viola il centrocampista brasiliano.

Poi il nodo dell’ingaggio. Praticamente impossibile immaginare che la Fiorentina avrebbe potuto e voluto mettere a bilancio i 4,5 milioni stagionali che la Juve ha garantito ad Arthur e così ci si è messi a lavoro per raggiungere una ’compartecipazione’ di spesa con cui i due club arriveranno a versare al giocatore lo stipendio ’scritto’ sul contratto che lo avrebbe dovuto far rimanere in bianconero fino al 2025. La fetta più pesante toccherà alla Juve (una percentuale sopra alla metà), il resto sarà carico del club di Commisso. Ancora qualche ora, insomma, e Arthur potrà davvero scrivere il suo sì definitivo al trasferimento alla Fiorentina