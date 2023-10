NAZIONALI, Brekalo il primo a rientrare: il punto sugli altri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Conclusi gli impegni con le proprie Nazionali, per i dieci calciatori della Fiorentina impegnati in giro per il mondo è tempo di tornare alla base. Il Corriere dello Sport fa il punto sul rientro dei vari giocatori: il primo sarà Josip Brekalo, impegnato con la Croazia domenica sera.

Per gli altri (sia gli italiani Biraghi, Bonaventura e Amatucci, che Milenkovic e Kouame), scrive il Corriere, servirà più tempo: gli ultimi a rientrare saranno come sempre i tre argentini, Martinez Quarta, Beltran e Nicolas Gonzalez, impegnati nella notte in Perù e al Viola Park probabilmente nella giornata di venerdì.