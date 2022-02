MOVIOLA, Orsato non al top ma ok rigore annullato

La Gazzetta dello Sport presenta la moviola di Fiorentina-Lazio e scrive di una serata non sempre pulitissima per l’arbitro Orsato, “salvato” dal Var Chiffi al momento del rigore giustamente annullato alla Fiorentina: Luiz Felipe non cambia direzione per cercare l’avversario, ma è piuttosto Castrovilli che tira dritto andandoci addosso. Corretto il giallo a Torreira dopo l’entrata coi tacchetti sulla caviglia di Luis Alberto. La seconda ammonizione per l’uruguaiano arriva per proteste. Ok gli altri gialli, così come il mancato intervento al 58’ per un contatto casuale tra Nastasic e Zaccagni in area viola.