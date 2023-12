MILENKOVIC, Vuole fermare Lukaku per rilanciarsi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dall'edizione fiorentina di Repubblica quest'oggi in edicola, Nikola Milenkovic è alla ricerca di una grande prestazione contro una big del nostro campionato. Davanti a lui e a Ranieri, in vantaggio su Quarta per una maglia da titolare, ci sarà una delle coppie d'attacco migliori della Serie A: Lukaku e Dybala. Un test difficile, ma anche un'occasione importante per cancellare le ultime prestazioni non esaltanti contro le formazioni più forti del campionato. Dall'errore di Milano, al rigore causato a Roma contro la Lazio, passando per la panchina contro la Juventus.

Quest'anno il centrale serbo non è stato impeccabile, soprattutto nei big match, contro Lukaku sarà quindi l'occasione giusta per rilanciarsi e dimostrare tutto il suo valore. In aggiunta l'avversario di stasera, la Roma, lo sta cercando sul mercato per sostituire l'infortunato Smalling. Anche se la valutazione del giocatore fatta dalla Fiorentina è alta e probabilmente se ne riparlerà a giugno.