MEDIANA, Tutte le strade ora portano a Maxime Lopez

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere dello Sport il reparto che prima di tutti gli altri verrà preso in esame sarà quello mediano, dove pare già tracciata la strada che porterà al divorzio con Amrabat. L’addio del marocchino - oltre a garantire una pioggia di milioni - aprirà un'evidente falla che l’area tecnica tenterà di tamponare nel minor tempo possibile. Non è un caso che da settimane ormai sia partito un casting serrato per trovare un nuovo play a cui affidare nella prossima stagione le chiavi del centrocampo viola, con l’identikit più gettonato che per il momento ha portato al nome di Maxime Lopez del Sassuolo. Il classe ’97, dato in uscita dal club neroverde, ha tutte le caratteristiche che in questo momento la Fiorentina cerca in un regista (estro e soprattutto rapidità di pensiero) ma per adesso, al di là di alcuni sondaggi, una vera e propria offerta non è stata ancora formalizzata.