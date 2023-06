MAXISCHERMI, Corto circuito nei dialoghi ACF-Comune

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio torna sulla ricostruzione delle ultime (confuse) ore che hanno alla fine portato alla costruzione dei tre maxischermi all'interno dello stadio Franchi dal quale i 30mila presenti di questa sera potranno seguire la partita tra Fiorentina e West Ham. Come spiega il quotidiano, è servita una riunione fiume attorno all’ora di cena in seno alla Prefettura di Firenze per sbrogliare in modo definitivo la matassa attorno alla questione Franchi e all’allestimento dei tre maxischermi che permetteranno agli spettatori attesi questa sera allo stadio di assistere alla finale di Conference: oltre al tabellone dell’impianto sopra la Curva Ferrovia potranno essere montati anche gli altri display (in tutto saranno tre) che consentiranno la trasmissione della partita (il segnale irradiato sarà quello di Tv8). Il motivo del ritardo? Un corto circuito (per certi aspetti imbarazzante) nei dialoghi tra società e istituzioni e l'eccessiva celerità con cui la vicenda è stata gestita dalle parti in causa. Che nel tentativo di snellire una procedura diversa rispetto a quella per l’organizzazione di una gara di Serie A si è persa per strada alcuni passaggi cruciali tra cui una documentazione per l'allestimento di strutture aggiuntive sul terreno di gioco.