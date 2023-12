MASSA, Perché il VAR con lui non interviene mai?

FirenzeViola.it

Tra Lissone (sede centrale unica del VAR) e l'auricolare di Davide Massa ci deve essere qualcosa che non funziona. Come scrive Il Corriere dello Sport nelle ultime settimane, in cui l'esperto direttore di gara ha arbitrato 3 partite, sono capitati sempre episodi (sicuramente almeno uno, ma probabilmente anche due in ogni partita) che sarebbero stati da esaminare all'On Field Review, ma la costante di Napoli-Inter, Parma-Palermo e Genoa-Juventus è sempre quella: l'internazionale in nessuna di queste circostanze è andato al monitor per correggersi. Le ipotesi del perché Massa non abbia fatto ricorso alla tecnologia restano allora tre.

La prima è che anche i tre Var, proprio come Massa, abbiano commesso errori di valutazione: episodi giudicati in maniera sbagliata sia in campo che dietro ad uno schermo. La seconda è che Massa abbia una grande capacità di convincere i colleghi, mentre la terza è che Marini, Var in Napoli-Inter, Abbattista, Var in Parma-Palermo e Avar in Genoa-Juventus, e Fabbri, Var di Genoa-Juventus, abbiano avuto sudditanza di Massa, autorevole e con una carriera arbitrale di alto livello.