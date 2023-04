LECH, Pericolo Ishak: le possibili scelte di van den Brom

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Il Lech Poznan, questa sera contro la Fiorentina, si gioca una grandissimo pezzo di storia europea. Dunque, il tecnico olandese van den Brom, non farà scelte inedite e punterà sui fedelissimi. Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i pericoli maggiori sono rappresentati da Ishak (centravanti) e Skoras (esterno sinistro). Guardando la formazione, in porta ci sarà Bednarek. Difesa a quattro composta da Pereira, Salamon, Milic e Rebocho. Modulo speculare a quello viola e dunque mediana a due, composta in questo caso da Karlstrom e Kwekweskiri. In attacco, dietro a Ishak, ci saranno, salvo sorprese, Velde, Sousa e Skoras.