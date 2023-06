LAZIO, Vuole Berardi e prepara l'offerta: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Manca meno di un mese all'inizio della nuova stagione e per il ritiro Sarri ha chiesto di avere la rosa quasi al completo. La priorità secondo quanto riporta Il Messaggero è stata data al reparto offensivo e, dopo aver visto complicarsi le piste Milik e Simeone, la società biancoceleste ha riportato la propria attenzione su Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo ha espresso il desiderio di giocare la Champions League, la Lazio rappresenterebbe per lui l'occasione del grande salto di qualità. Prima, però, servirà trattare.

Lotito si starebbe muovendo anche in questo senso. Il patron biancoceleste avrebbe già pronta l'offerta per il calciatore: un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro, mentre è da elaborare quella per il Sassuolo, con i quali andranno discussi anche i metodi di pagamento. Lo scorso venerdì, all'Assemblea di Lega, il presidente capitolino e Carnevali si sono incontrati: l'a.d. neroverde avrebbe aperto a una cessione, ma non a cifre inferiori ai 20 milioni di euro. Davanti a questa richiesta la Lazio potrebbe decidere giocarsi la carta Cancellieri, da tempo nel mirino degli emiliani, per far abbassare la richiesta economica e assicurarsi l'arrivo di Berardi a cifre più contenute. Si cerca l'intesa totale tra i due club con tanto di garanzie bancarie e beghe burocratiche per regalare a Sarri il preferito per il reparto avanzato.