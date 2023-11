L'OPINIONE, Beltran va aspettato, ricordate Bati?

Nel suo consueto appuntamento del mercoledì su la Nazione, "Manca l'amalgama", Stefano Cecchi prende le difese di Lucas Beltran. Ecco qualche passaggio dell'articolo: "Beltran è stata la scommessa più intrigante dell’ultima campagna acquisti.Il calciatore sul quale è stata puntata la fiches più pesante, con l’idea di trovarsi davanti a un’ipotesi di campione (...).

Batistuta, anche lui, in una delle sue prime apparizioni in viola, sempre a San Siro ma con l’Inter, fece una cosa del tutto simile a Beltran. Ecco, se quella sera non avessimo avuto pazienza. Se avessimo voluto rotolarci nella perfidia del giudizio definitivo, oggi alla Fiorentina mancherebbero 168 gol leggendari e qualche trofeo. Fosse anche solo per scaramanzia, non vale la pena aspettare Beltran?".