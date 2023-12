ITALIANO, Scartato dal Toro: non lo batte in A da 2 anni

FirenzeViola.it

Dopo aver portato la squadra a cena fuori, come promesso a seguito della vittoria col Monza, Vincenzo Italiano vuole chiudere l’anno nel miglior modo possibile stasera contro il Torino, nell’ultimo match del 2023 che può regalare una classifica di fine anno ancora più spettacolare di quanto non lo sia già adesso.

Tuttosport, nelle sue pagine odierne, rimarca però anche un altro motivo per cui il tecnico viola avrà grande voglia di sconfiggere il Torino: a 13 anni venne scartato a un provino proprio con il club granata. Cosa che comunque non gli ha impedito in seguito di diventare un calciatore professionista. Altra motivazione per la gara di oggi può essere il lungo digiuno di successi contro Juric e la sua squadra: l’ultimo in Serie A risale al 28 agosto 2021, da allora due pareggi e altrettante sconfitte. Se non è un tabù, poco ci manca.