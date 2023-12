IL PEGGIORE, Ikoné troppi errori, non sostituisce Nico

FirenzeViola.it

Tante le insufficienze nella sofferta vittoria della Fiorentina contro il Verona. Il giocatore considerato il peggiore in campo dai quotidiani oggi in edicola però è stato Ikonè. Il calciatore francese, che si è visto poco durante la partita se non per il pallone scodellato dentro l'area di rigore da cui è nata la rete di Nico, è apparso impreciso e ha commesso molti errori. Questi i voti dei giornali oggi in edicola:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

La Nazione: 5

Il Corriere Fiorentino: 5

Tuttosport: 5

FirenzeViola.it: 5,5