TUTTOSPORT, Primavera, quante occasioni sprecate

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come vi abbiamo raccontato ieri sulle pagine di Firenzeviola.it e attraverso la radiocronaca di Radio Firenzeviola, la Fiorentina Primavera ha perso la finale di Coppa Italia contro la Roma. Anche sui giornali questa mattina si fa il punto della situazione. La Fiorentina detentrice del trofeo per quattro edizioni di fila, è costretta a lasciare il trono alla Roma, che non vinceva questa coppa dal 2017. Una sfida infinita con una coda velenosa, animi accesissimi, parole grosse e l’intervento dei dirigenti viola per cercare di riportare la calma. Una sfida che ha richiesto i supplementari, con la Viola che era partita forte ma rimpiangerà a lungo le occasioni che non ha concretizzato nel primo tempo, su tutte quelle di Kayode e Lucchesi che ha scheggiato la traversa. Questo quanto scrive Tuttosport.