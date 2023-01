TUTTOSPORT, Emergenza infortuni: attacco decimato

Tuttosport sottolinea l’emergenza dell’attacco viola, che oggi affronterà la Sampdoria al Franchi in Coppa Italia. Mancheranno Cabral, il lungodegente Sottil e pure Saponara, oltre a un Nico Gonzalez non ancora al 100% e un Luka Jovic out sabato per un non meglio precisato fastidio. Italiano non potrà neanche contare sul portiere titolare Terracciano, uscito malconcio col Sassuolo, quindi - si legge - dovrebbe toccare a Gollini o a Cerofolini. In ogni caso l’obiettivo non cambia: vincere e qualificarsi, perché per una Fiorentina in ritardo in campionato la Coppa Italia è una competizione fondamentale per riempire la bacheca dopo 22 anni e accedere in Europa.