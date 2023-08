TUTTOSPORT, Castrovilli? Baldanzi piace a prescindere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla dei movimenti in attacco in casa Fiorentina. Via Cabral, dentro Beltran e Nzola, mentre Jovic, più duttile del brasiliano, alla fine potrebbe restare. È una rivoluzione quella che la Fiorentina sta operando in attacco a 10 giorni dal via del campionato e a 16 dal playoff d'andata di Conference League. Una rivoluzione da oltre 35 milioni di euro a fronte comunque di 25 (20 più 5 di bonus) in arrivo dalla cessione di Arthur Cabral al Benfica.

Intanto fra stasera e domani s'appresta a sbarcare il portiere danese Oliver Christensen, 24 anni, prelevato dall’Hertha Berlino per 6 milioni, quanto a Michele Cerofolini lo attende il Frosinone. In viola potrebbero poi approdare almeno altri due innesti, per la difesa (sempre aperta la pista Josip Sutalo, seguito pure Antonhy Roualt del Tolosa) e il centrocampo. Fossero arrivati i 13 milioni della cessione in Premier di Castrovilli la Fiorentina li avrebbe dirottati su Tommaso Baldanzi che comunque rimane un obiettivo al pari di un altro giocatore dell'Empoli, Petar Stojanovic, individuato possibile vice-Dodò.