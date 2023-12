TUTTOSPORT, C'è voglia di Ngonge. Concorrenza Beste

FirenzeViola.it

Spazio al mercato della Fiorentina sulle colonne di Tuttosport. Come riporta il quotidiano, l’inserimento di Kouamé nei convocati della Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, unito all’infortunio di Gonzalez e alla probabile partenza di Brekalo, rischia di svuotare le corsie d’attacco a disposizione di Italiano, motivo per cui il tecnico e il club stanno lavorando a un investimento in avanti.

I sogni, per adesso irrealizzabili, si chiamano Domenico Berardi e Mattia Zaccagni, gli obiettivi più alla portata hanno i nomi di Cyrik Ngonge, Jan-Niklas Beste e Gabriel Strefezza (tutti e tre partono dai 10 milioni di euro). Mentre Laurientè è apprezzato da tempo dalla società viola, ma anche lui è valutato 25 milioni dal Sassuolo. Su Ngonge - si legge - c'è anche l'Aston Villa, che complica le cose. Anche per Beste dell'Heidenheim sta crescendo la concorrenza però la Fiorentina conta sul fatto di essere stata la prima a muoversi e a breve potrebbe far partire la trattativa: il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio alla portata (mezzo milione di euro). In ogni caso la stessa società viola continua a tenere d'occhio anche la situazione Strefezza a Lecce.