TUTTOSPORT, Arthur: e se la Viola lo riscattasse adesso?

Nell'analizzare la situazione di Arthur (di proprietà della Juventus ma in prestito oneroso alla Fiorentina per 2 milioni più bonus e metà dello stipendio pagato dai viola), Tuttosport lancia un'idea di mercato: e se la Fiorentina provasse a riscattarlo a gennaio, magari provando ad avere uno sconto dai bianconeri sui 20 milioni (cifra stanziata in estate come opzione di riscatto dal prestito)?

Idea che nasce per le prestazioni e lo stato di forma messi in mostra dal brasiliano in questi quattro mesi a Firenze; un'ipotesi che potrebbe fare il bene anche della Juventus. Come spiega Tuttosport, il club torinese dovrà riuscire a capitalizzare nell’ormai imminente parentesi di mercato. Ciò consentirebbe ai bianconeri di muoversi anche in entrata con maggior dinamismo e serenità.