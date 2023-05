TIRRENO, Scontri tra le tifoserie, stavolta senza feriti

Come già raccontato da FV, anche al St. Jakob Park di Basilea si sono verificati scontri tra le tifoserie. La polizia, intervenuta subito, ha evitato ulteriori contatti, con l'intervento di ulteriori rinforzi e soprattutto con l'impiego di idranti. Come racconta Il Tirreno, sarebbero stati sparati su entrambe le tifoserie anche proiettili in gomma, esattamente come accaduto a Braga. Questa volta però, non si segnalano feriti - si legge sul quotidiano -. Ma in tanti, sulle pagine social dedicate ai tifosi, hanno sottolineato come a Firenze, una settimana fa, anche in occasione delle deviazioni fatte da parte degli elvetici rispetto al percorso inizialmente stabilito, non si siano registrati disordini o situazioni di pericolo, a differenza di quanto accaduto in Svizzera. Ciò che invece è emerso col passare del tempo, è stata pure la difficoltà dei tifosi in possesso del tagliando per il settore ospiti di accedere all'impianto.