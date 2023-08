TIRRENO, La Sela Cup si conclude con una vittoria

FirenzeViola.it

Come riportato da Il Tirreno, si è conclusa nel migliore dei modi la Sela Cup della Fiorentina. Ieri, nonostante il Nizza fosse un avversario più modesto, Vincenzo Italiano, ha presentato una squadra differente rispetto alla sconfitta con il Newcastle. Nonostante i vari titolari, inizialmente esclusi, come Gonzalez, Bonaventura, Milenkovic... è scesa in campo un'altra Fiorentina rispetto a due giorni fa. Bene Kayode e Parisi sulle fasce, bene Amatucci e anche Kouame. Al minuto 18, Jovic ha finalizzato un assist proprio di Kouame che ha portato in vantaggio i Viola. L'ivoriano ha anche segnato il gol del raddoppio. Prima della fine del primo tempo Ikoné ha anche colpito un palo. Si va negli spogliatoi con il risultato di 2-0 e con la sensazione che quando incisività offensiva e solidità arretrata andranno di pari passo, la Fiorentina avrà risolto il problema della scorsa stagione e potrà levarsi molte soddisfazioni.

Nella ripresa ritmi bassi e poche occasioni. L'unica nota di rilievo è il debutto di Gino Infantolino che Italiano ha schierato alle spalle di Jovic, nel ruolo di trequartista. Nel finale arriva il gol del 2-1 firmato Bouanani con un gran tiro dal limite dell'aerea.