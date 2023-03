TIRRENO, L'opinione: "Fai lo scavetto? 30 flessioni"

Nella sua classica rubrica del sabato sul Tirreno "Karma viola", l'attore e regista Andrea Bruno Savelli ha analizzato l'attuale momento della Fiorentina. Ecco alcune delle sue riflessioni in merito: "Nessuno può negare che essere tifosi della Fiorentina è veramente complicato. Non tanto per i risultati. La Fiorentina di Conference League, che in Portogallo ci ha fatto divertire e sognare, che dopo il sorteggio c'ha fatto sperare, per una volta, in una passeggiata, ci ha fatto invece ammattire contro i turchi del Sivasspor. Quando inizialmente siamo arrivati davanti al portiere abbiamo iniziato a fare i più fantasiosi degli scavetti. Chiederemo a tal proposito al tecnico Italiano di mettere una regola in allenamento: chi fa uno scavetto, anche se segna, deve pagare dazio con almeno trenta flessioni. Poi abbiamo preso la traversa dell'anno, invece di aver segnato il goal dell'anno. A proposito, però: bentornato Castrovilli".