TIRRENO, Italiano lancia la sfida. Obiettivo semifinale

L'edizione odierna de Il Tirreno analizza la cruciale sfida di questa sera tra Fiorentina e Torino. Il messaggio che ha voluto far passare Vincenzo italiano alla vigilia, molto frastornata dalla vicenda Amrabat, è chiaro: battere il Torino e raggiungere la semifinale di Coppa Italia. La partita di questa sera sarà modo, per l'allenatore gigliato e i suoi ragazzi, di ottenere anche una sorta di vendetta per la sconfitta ottenuta al Franchi, sempre contro il granata, circa due settimane fa. La sfida coinciderà anche con la prima convocazione di Brekalo, ex di turno avendo indossato la maglia del Torino la scorsa stagione. L'obiettivo quindi è la semifinale, che potrebbe essere la seconda consecutiva nell'era targata Vincenzo italiano.