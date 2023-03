REPUBBLICA, Sivasspor, dalla Turchia senza paura

Nelle sue pagine odierne, la Repubblica (Firenze) analizza il Sivasspor, avversario della Fiorentina questa sera alle 21. È una squadra che sta abbastanza ricalcando la stagione viola: bene nelle coppe, malissimo in campionato, dove è quattordicesima. L'ultima sconfitta sabato scorso, 4-3 contro il Karagumruk, la quale è stata però anche la prima gara giocata dopo 30 giorni, causa il tragico terremoto che ha colpito la Turchia. In Conference però, il Sivasspor ha brillantemente vinto il girone, mettendosi alle spalle squadre blasonate come il Cluj, poi eliminato dalla Lazio. Una compagine che gioca l’Europa da ormai tre anni, con un tecnico pragmatico che fa del 4-3-3 con difesa bassa la sua arma essenziale, schierandosi in un atteggiamento prettamente difensivo e cercando di ripartire con attaccanti veloci, come Max Gradel, ex Bournemouth e Lione autore di nove gol in stagione.