REPUBBLICA, Pari col Monza: le note positive e negative

L'edizione di questa mattina de La Repubblica analizza il pareggio interno contro il Monza. Una squadra che punta a tornare in Europa, e dunque alle prime sette posizioni di classifica, deve uscire da sfide come queste con 3 punti in più. La squadra di Italiano ha schiacciato i brianzoli nel primo tempo, ma Palladino è stato bravo e con le mosse dalla panchina ha cambiato l'inerzia della gara. Tra le note più positive c'è senz'altro Cabral, che con un gran gol ha regalato il momentaneo vantaggio ai Viola. Oltre a ciò è giusto sottolineare l'importante ritorno in campo di Castrovilli e l'esordio da titolare di Alessandro Bianco. Note negative? La fase difensiva, oltre al risultato finale. Quando la Fiorentina lascia il pallino del gioco al Monza, i pericoli sono costanti. Specie in ripartenza, in fase di transizione. La rete del pareggio è semplice ma letale.