REPUBBLICA, Ora serve mettere la classifica al sicuro

Dopo la bella e convincente vittoria di Conference contro il Braga, la Fiorentina ritrova la Serie A, dove fino ad oggi ha fatto vedere la parte peggiore di sé. La sfida con l'Empoli rappresenta dunque quella sfida da non fallire per mettere in sicurezza una classifica che vede i viola a più sette dalla zona retrocessione, con la partita contro il Verona in programma lunedì prossimo. Una situazione non “drammatica” ma che necessita di uno sprint, soprattutto in virtù di un calendario in cui le partite in settimana porteranno via diverse energie per quelle del weekend. Con gli azzurri, avanti di tre lunghezze, sarà un match intenso, in cui la squadra di Zanetti arriva con il morale alto una sola sconfitta nel 2023. Questo quanto scrive questa mattina La Repubblica (Firenze).