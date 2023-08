REP. FI., Torna l'Europa: obiettivo dimenticare Praga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono passati appena due mesi dalla notte in cui la Fiorentina viveva sospesa tra magia e desideri, riporta l'edizione odierna de La Repubblica Firenze. E oggi, finalmente, la squadra di Vincenzo Italiano tornerà in campo sul palcoscenico europeo. Di fronte il Rapid Vienna, capace di eliminare a domicilio il Debrecen al turno precedente e di piazzarsi attualmente in terza posizione nella Bundesliga austriaca alle spalle del Red Bull Salisburgo e dello Sturm.

La grande amarezza che la notte di Praga ha lasciato è servita per costruire una squadra più forte, più competitiva. E che magari si possa porre come obiettivo anche quello di riscattare la finale dei rimpianti.