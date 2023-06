REP. FI., Rebus centravanti. Le alternative non mancano

FirenzeViola.it

Restando in tema centravanti, in attesa di capire quale sarà il destino di Cabral e Jovic, l'edizione odierna de La Repubblica Firenze fa il punto sulle possibili alternative, che di certo non mancano. Nzola dello Spezia piace e conosce bene Italiano, potrebbe liberarsi facilmente visti i buoni rapporti tra le società ma bisognerà capire quanto un giocatore di una squadra retrocessa possa migliorare una che punta a stare nelle posizioni europee. C'è anche Arnautovic che, al di là delle smentite di rito, era stato sondato anche in inverno e potrebbe tornare utile in estate. Considerato anche il non eccellente rapporto con Thiago Motta.