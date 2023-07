REP. FI., Ranieri e Igor: destini incrociati in difesa

FirenzeViola.it

Pressoché nello stesso giorno, Igor e Ranieri si sono visti incrociare i propri destini in maglia viola. Il tutto, ovviamente, fa riferimento, scrive l'edizione odierna di Repubblica Firenze, alla finale di Praga contro il West Ham: Ranieri che è costretto a uscire dal campo, Italiano che piazza in difesa Igor e la rete del ko che arriva proprio da un suo errore in linea. E alla fin dei conti? L'addio del brasiliano e nelle stesse ore l'annuncio del rinnovo di Ranieri, segno di quanto sia cresciuto il centrale prodotto del vivaio che a gennaio è rimasto per giocarsi le proprie carte e alla fine ha convinto tecnico e dirigenza.